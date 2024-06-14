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        Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, daha önce bordo-mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme ile yeniden anlaşma sağladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 21:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 21:11
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        Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, daha önce bordo-mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme ile yeniden anlaşma sağladığını duyurdu.

        Bordo-mavili ekip X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Anthony Nwakaeme'nin videolu mesajına yer verdi.

        Nwakaeme, videoda taraftara "Merhaba, Nwakaeme burada." diye seslenerek şunları söyledi:

        "Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planı benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca çok büyük teşekkürlerimi de benim 'Aile' olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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