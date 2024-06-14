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        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:33 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:33
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        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Ortahisar ilçesinde alışveriş merkezindeki ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler açtı.

        Grup adına açıklama yapan Gökhan Bayrak,Müslümanların evi yanarken kendilerinin evlerinde oturamayacağını ifade etti.

        Kadınları, çocukları ve masum insanları katledenlerin tüm eylemleri planlı yaptıklarının altını çizen Bayrak, "Bakın bu salt coğrafi yakınlıktan kaynaklı olmayan, tüm insanlığa karşı işlenen örgütlü bir kötülüktür. Dünyada bu tehlikeyi fark eden tüm insanlar ayakta. Okullarından, işlerinden, özgürlüklerinden vazgeçmek pahasına zulme karşı dimdik duruyorlar." dedi.

        Bayrak, Filistin konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Artık Gazze kocaman bir bebek mezarı. Lütfen, geç olmadan, sıra bizim çocuklarımıza gelmeden ses verin, destek verin. Gelin katilin can damarlarını birlikte kurutalım. Biz bir vakıf ya da dernek değiliz. Buraya sizden bir şey istemeye de gelmedik. Para, bağış ya da hizmet istemiyoruz. Sadece düşmanı, zalimi, tehlikeyi size duyuruyoruz."

        Açıklamanın ardından gruptakiler bir müddet bekledikten sonra ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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