Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Ortahisar ilçesinde alışveriş merkezindeki ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler açtı.

Grup adına açıklama yapan Gökhan Bayrak,Müslümanların evi yanarken kendilerinin evlerinde oturamayacağını ifade etti.

Kadınları, çocukları ve masum insanları katledenlerin tüm eylemleri planlı yaptıklarının altını çizen Bayrak, "Bakın bu salt coğrafi yakınlıktan kaynaklı olmayan, tüm insanlığa karşı işlenen örgütlü bir kötülüktür. Dünyada bu tehlikeyi fark eden tüm insanlar ayakta. Okullarından, işlerinden, özgürlüklerinden vazgeçmek pahasına zulme karşı dimdik duruyorlar." dedi.