Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Kurban Bayramı'nı kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, bu bayramın, diğer bayramlardan daha farklı olduğunu belirterek, "İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik soykırıma dönüşen saldırıları yüreklerimizi dağlıyor. Bu konuda ülke olarak asla sessiz kalmayacağımızı da ifade etmek istiyorum. Bizim dinimizde ve medeniyetimizde insanlara zulmün hiçbir haklı yanı yoktur. Müslümanlar olarak kenetlendiğimiz ve sıkıntılardan arındığımız bir bayram olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.