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        Trabzon'un ilçelerinde temizlik yapıldı

        Trabzon'un 18 ilçesinde Kurban Bayramı öncesi temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:19
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        Trabzon'un ilçelerinde temizlik yapıldı
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        Trabzon'un 18 ilçesinde Kurban Bayramı öncesi temizlik yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehri bayrama hazırlamak amacıyla geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlatıldığı belirtildi.

        Üst ve alt geçitlerin yıkandığı, mezarlık, yol, kaldırım, sahil kıyıları ve plajların temizlendiği, meydan çevresinin düzenlendiği, otobüs duraklarının bakımının yapıldığı vurgulanan açıklamada, turizm mekanlarının da özenle temizlenerek bayram öncesi ziyaretçilere hazır hale getirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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