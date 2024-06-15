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        Trabzonspor, Kevin Campbell'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

        Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Kevin Campbell'ın vefatı dolayasıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:32
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        Trabzonspor, Kevin Campbell'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
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        Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Kevin Campbell'ın vefatı dolayasıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1998-1999 sezonunda formamızı giyen eski futbolcumuz Kevin Campbell'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

        Kevin Campbell'ın kulüp için sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda büyük bir değer olduğu vurgulanan açıklamada, "Onun sahadaki performansı ve Trabzonspor'umuza kattığı enerji, taraftarlarımızın kalbinde her zaman özel bir yer tutacaktır. Bu acı kayıp karşısında, başta Campbell ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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