Trabzon'da bayram öncesinde şehitlik ziyaret edildi

Yıldırım, kurban kesiminin uygun yerlerde ve hijyenik şartlarda yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Vali Aziz Yıldırım, vatandaşların bayramda yakınlarına ulaşabilmek için yollara düştüğünü belirterek, trafik uyarılarına ve kurallara uyulmasının önemine dikkati çekti.

Değirmendere Mahallesi İpekyolu Sanayi Sitesi önündeki kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçleriyle de bir araya gelen Yıldırım, onların bayramlarını tebrik etti.

Yıldırım, bir süre sohbet ettiği şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve diğer ilgililer, Sülüklü Asri Mezarlığındaki Trabzon Şehitliği'ne gitti.

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