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        Trabzon'da bayram öncesinde şehitlik ziyaret edildi

        Trabzon'da, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliğe ziyarette bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:43
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        Trabzon'da bayram öncesinde şehitlik ziyaret edildi
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        Trabzon'da, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliğe ziyarette bulunuldu.

        Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve diğer ilgililer, Sülüklü Asri Mezarlığındaki Trabzon Şehitliği'ne gitti.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Yıldırım, bir süre sohbet ettiği şehit ailelerinin bayramını kutladı.

        Değirmendere Mahallesi İpekyolu Sanayi Sitesi önündeki kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçleriyle de bir araya gelen Yıldırım, onların bayramlarını tebrik etti.

        Yıldırım, iyi yolculuklar dilediği sürücülerden ise trafik kurallarına uymalarını istedi.

        Vali Aziz Yıldırım, vatandaşların bayramda yakınlarına ulaşabilmek için yollara düştüğünü belirterek, trafik uyarılarına ve kurallara uyulmasının önemine dikkati çekti.

        Herkesin bayramını kutlayan Yıldırım, "Nice bayramlara erişmeyi cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Vatandaşlarımızın bütün günleri bayram tadında geçsin inşallah." dedi.

        Yıldırım, kurban kesiminin uygun yerlerde ve hijyenik şartlarda yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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