Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Basketbol A Takımı, bölgesel ligde şampiyon oldu

        Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde Trabzonspor şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Basketbol A Takımı, bölgesel ligde şampiyon oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde Trabzonspor şampiyon oldu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor, Bursa'daki TOFAŞ Spor Salonu'nda Tusaşspor ile oynanan final grubu beşinci maçını 74-68 kazandı.

        Trabzonspor Basketbol A Takımı, final grubunda çıktığı tüm karşılaşmaları kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Trabzonspor Başantrenörü Osman Ekici, "Yazmış olduğumuz hikayenin sonunu şampiyonlukla taçlandırdığımız için mutluyuz. Final grubunda güçlü takımlarla mücadele ettik fakat Trabzonspor olarak adımıza yakışır 5 galibiyet ile sezonu şampiyon tamamlamak bizim için büyük gurur. Bizi destekleriyle yalnız bırakmayan büyük Trabzonspor taraftarına da sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bordo-mavili takım, gelecek sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri

        Benzer Haberler

        Trabzon'da bayram öncesinde şehitlik ziyaret edildi
        Trabzon'da bayram öncesinde şehitlik ziyaret edildi
        Trabzonspor, Kevin Campbell'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımla...
        Trabzonspor, Kevin Campbell'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımla...
        Trabzon'un turizm rotaları kruvaziyer ve artan uçuşlarla daha erişilebilir...
        Trabzon'un turizm rotaları kruvaziyer ve artan uçuşlarla daha erişilebilir...
        Trabzon'un ilçelerinde temizlik yapıldı
        Trabzon'un ilçelerinde temizlik yapıldı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Kurban Bayramı'nı kutladı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Kurban Bayramı'nı kutladı
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi