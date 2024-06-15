Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Bölgesel ligde şampiyon olan Trabzonspor Basketbol A Takımı kupasını aldı

        Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Trabzonspor Basketbol A Takımı, kupasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 22:12 Güncelleme: 15.06.2024 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bölgesel ligde şampiyon olan Trabzonspor Basketbol A Takımı kupasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Trabzonspor Basketbol A Takımı, kupasını aldı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki TOFAŞ Spor Salonu'nda Tusaşspor ile oynanan final grubu beşinci maçını 74-68 kazanarak şampiyonluğa yükselen Trabzonspor Basketbol A Takımı, kupasına kavuştu.

        2023-2024 sezonu Final Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililere kupa ve madalyaları Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kerse tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hatay'da hüzünlü arife
        Hatay'da hüzünlü arife
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Basketbol A Takımı, bölgesel ligde şampiyon oldu
        Trabzonspor Basketbol A Takımı, bölgesel ligde şampiyon oldu
        Trabzon'da bayram öncesinde şehitlik ziyaret edildi
        Trabzon'da bayram öncesinde şehitlik ziyaret edildi
        Trabzonspor, Kevin Campbell'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımla...
        Trabzonspor, Kevin Campbell'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımla...
        Trabzon'un turizm rotaları kruvaziyer ve artan uçuşlarla daha erişilebilir...
        Trabzon'un turizm rotaları kruvaziyer ve artan uçuşlarla daha erişilebilir...
        Trabzon'un ilçelerinde temizlik yapıldı
        Trabzon'un ilçelerinde temizlik yapıldı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Kurban Bayramı'nı kutladı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Kurban Bayramı'nı kutladı