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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:37
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirildiği en değerli zamanlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu bayramlarda hem paylaşmayı hem de dayanışmayı en üst seviyede yaşarız. Gurbetten sılaya yolculuk yaparak aile büyüklerini ziyaret edecek ve yetimleri sevindirecek her vatandaşımız bayramın bizlere sunduğu maneviyatı da en derin şekilde ruhunda hissedecektir. Gerek gurbette gerekse sılada bu coşkuyu yaşayacak değerli taraftarlarımızın kutsal bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa refah ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Sevgi ve saygılarımla."

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