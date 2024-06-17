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        Trabzon'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Trabzon'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:59
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        Trabzon'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Trabzon'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen programda, bayramların sevginin, dostluğun arttığı, küskünlüklerin, kırgınlıkların azaldığı dönemler olduğunu söyledi.

        Vatandaşların düzenlenen bayramlaşma törenine gösterdiği katılıma dikkati çeken Yıldırım, bunun birlik ve beraberliği ortaya koyan sahneler olduğunu ifade etti.

        Yıldırım, bayramlarda yaşanan trafik kazalarına ilişkin uyarılarda bulunarak, "Bir de bayramlarda ne yazık ki trafik kazaları oluyor. Özellikle vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları, aşırı hızlı gitmemeleri, belki gidecekleri yere 5-10 dakika, 15 dakika daha sonra gitmeleri halinde sağlıklı gidebileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

        TBMM Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da herkesin bayramını kutladı.

        Sağlıklı ve mutlu nice bayramlar temennisinde bulunan Karaismailoğlu, "İnşallah daha güzel bir Trabzon, daha güzel bir Türkiye için hep beraber emek vermeye devam edeceğiz. Daha mutlu nice bayramlar diliyorum." dedi.

        - "Gazze'deki insanlık dramının son bulmasını Yüce Allah'tan diliyorum"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'da bayramın güzellik içerisinde yaşanabilmesi için bütün tedbirlerin alındığına işaret etti.

        Herkesin bayramını kutlayan Genç, "Bayramımız mübarek olsun, güzel olsun ama biz huzur içerisinde bayramı idrak ederken bu bayramın kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını, Gazze'deki insanlık dramının ve soykırımın son bulmasını Yüce Allah'tan diliyorum." ifadesini kullandı.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile MHP İl Başkanı Ömer Ayar da vatandaşların bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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