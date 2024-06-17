Trabzon'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Atatürk Alanı'nda organize edilen törende, protokol üyeleri vatandaşların bayramını tebrik ederek, sorun ve isteklerini dinledi.

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