Trabzon'da 25 hektar alanda yetiştirilen fidan ve çiçekler toprakla buluşturulacak

DUYGU AVUNDUK - Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce Of ilçesinde 25 hektar alanda yetiştirilen 3 milyon 500 bin fidan ve çiçek, yıl sonuna kadar belirli aralıklarla toprakla buluşturulacak.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Of Fidanlık Şefliğinde ladin, köknar, mavi ladin, kayın, limon servi, leylandi, mazı, servi fidanlarının yanı sıra çeşitli çalı grubu bitki ve çiçek türleri yetiştiriliyor.

Yöre kadınlarının çalıştığı 25 hektar alanda ekimi tamamlanan çiçek ve fidan türleri, yıl sonuna kadar belirli aralıklarla Trabzon'un yanı sıra Rize, Bayburt ve Gümüşhane'de tespit edilen alanlara dikilecek.

Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, AA muhabirine, Of Fidanlık Şefliğinin, Orman Genel Müdürlüğünün sayılı fidanlıklarından biri olduğunu söyledi. Doğu Karadeniz'in en büyüğü olan fidanlığın yaklaşık 25 hektar alana kurulduğunu belirten Yılmaz, şefliğin ormancılık faaliyetlerinde kullanılan türlerin ana üretim merkezi olmasının yanı sıra vatandaşların peyzaj ihtiyacını da karşıladığını aktardı. Yılmaz, gerek ağaçlandırma gerekse gençleştirme, bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında kullandıkları fidanları burada ürettiklerine işaret ederek, "Ladin, kayın, köknar olsun, Karadeniz'in kuzeye bakan kısımlarının türlerini burada üretiyoruz. Sarıçam ve diğer türleri de Bayburt'taki fidanlıklarımızda üretiyoruz." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün planlamasına göre bu yıl 3 milyon 500 bin üretim yaptıklarını kaydeden Yılmaz, ekim sürecini bitirdiklerini, bundan sonraki süreçte bakım ve takiplerini yapacaklarını, sonbahardan itibaren de dikimini gerçekleştireceklerini anlattı. - "Vatandaşlarımızın taleplerini ve yörenin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz" Yılmaz, bu yıl 16 türe ait fidan yetiştirdiklerini ifade ederek, "Yine 20'nin üzerinde farklı tür çalışmaları yaptık. Ama genele baktığımızda 100'e yakın türden fidanı burada bulmanız mümkün. Burası vatandaşlar tarafından da öğrenildiği için yoğun talepler geliyor. Vatandaşlarımızın taleplerini ve yörenin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.