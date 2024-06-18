Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Telefonunu satıp ilk arabasını alan Trabzonlu genç nostaljik araba koleksiyoncusu oldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yaşayan 28 yaşındaki Murat Karanlık'ın eski model otomobil sevdası, yeni bir hobiye dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Telefonunu satıp ilk arabasını alan Trabzonlu genç nostaljik araba koleksiyoncusu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yaşayan 28 yaşındaki Murat Karanlık'ın eski model otomobil sevdası, yeni bir hobiye dönüştü.

        Babasının klasik araba merakından etkilenerek yola çıkan Karanlık, 18 yaşındayken sattığı telefonundan elde ettiği 2 bin 50 liraya 300 lira ekleyerek "Murat 124" aldı.

        Böylece "Hacı Murat" sahibi olan Karanlık, bir süre sonra tamamen nostaljik arabalarla uğraşmaya başladı. Kendine koleksiyon kurmaya karar veren Karanlık, yaklaşık 10 yılda 1967 model Vosvos'un da aralarında bulunduğu 300 eski otomobilin modifiye ve bakımlarıyla yakından ilgilendi.

        Nostaljik araba tutkusunu sahibi olduğu Lada Vaz 1978-1980 ve 1967 model Vosvos'la sürdüren Karanlık, tek tek süslediği klasik arabalara "zıplama" gibi yeni özellikler de kazandırdı.

        - "Bu tarz arabalar bende hastalık"

        28 yaşındaki Murat Karanlık, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır nostaljik arabalarla uğraştığını söyledi.

        Klasik araba merakının kendisinde sevdaya dönüştüğünü dile getiren Karanlık, şu anda 3 araçlık koleksiyonu olduğunu ifade etti.

        Karanlık, süreçte 300'ün üzerinde eski model aracın bakım, süsleme ve satışıyla ilgilendiğini aktararak, "Bu tarz arabalar bende hastalık." ifadesini kullandı.

        Arabaların süsleme işlerine özellikle önem verdiğini vurgulayan Karanlık, "Eski arabaya gencinden yaşlısına herkes büyük ilgi gösteriyor. Görünce yolda durduranlar, resim ve video çektirmek isteyenler oluyor. Bu da beni mutlu ediyor." diye konuştu.

        - "Kahverengi arabamı çok seviyorum"

        Karanlık, koleksiyonundaki 1980 model kahverengi Lada Vaz ile arasında çok farklı bir bağ olduğunu dile getirerek, "Bana onunla ilgili 'Şu kadar para vereyim sana, sat onu bana.' diye çokça teklifler geldi. Satmayı düşünmediğim için onu hep saklıyorum. Onun dışında diğer araçlara gelen teklifleri değerlendiriyorum." dedi.

        Kahverengi arabasını çok sevdiğini belirten Karanlık, "Ona ayrı ilgim var. Onunla tanındım. Onunla da çok insan tanıyor bizi. Türkiye'nin 81 ilinde arabayı da tanıyorlar. O da bizim için güzel bir artı oldu." ifadesini kullandı.

        Murat Karanlık, arabalarının ekstra özelliklerinden birinin de zıplamaları olduğuna işaret ederek, bu durumun çok dikkat çektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da turizm zabıtası görev başında
        Trabzon'da turizm zabıtası görev başında
        Trabzon'da park ve bahçelerde çalışma yapıldı
        Trabzon'da park ve bahçelerde çalışma yapıldı
        Trabzon'da 25 hektar alanda yetiştirilen fidan ve çiçekler toprakla buluştu...
        Trabzon'da 25 hektar alanda yetiştirilen fidan ve çiçekler toprakla buluştu...
        Trabzon'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
        Trabzon'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
        Trabzon'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Trabzon'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı