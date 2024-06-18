Trabzon'da turizm zabıtası görev başında
Trabzon'da Turizm Zabıtası faaliyetlerini sürdürüyor.
Trabzon'da Turizm Zabıtası faaliyetlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Zabıta ekipleri şehir merkezinde hizmete devam ediyor.
Ekipler, geçtiğimiz günlerde ailesi ile gezerken kaybolan yabancı uyruklu 4 yaşındaki Muhammed A.B'yi bularak Turizm Zabıta Ofisi'ne getirdi.
Polisin ulaştığı aile, Turizm Zabıta Ofisi'ne gelerek çocuğu teslim aldı.
Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, polise ve Turizm Zabıta ekiplerine teşekkür etti.
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