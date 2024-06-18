Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da turizm zabıtası görev başında

        Trabzon'da Turizm Zabıtası faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da turizm zabıtası görev başında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da Turizm Zabıtası faaliyetlerini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Zabıta ekipleri şehir merkezinde hizmete devam ediyor.

        Ekipler, geçtiğimiz günlerde ailesi ile gezerken kaybolan yabancı uyruklu 4 yaşındaki Muhammed A.B'yi bularak Turizm Zabıta Ofisi'ne getirdi.

        Polisin ulaştığı aile, Turizm Zabıta Ofisi'ne gelerek çocuğu teslim aldı.

        Çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aile, polise ve Turizm Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Askeri helikopterler emin ellerde
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Yargıtay'dan boşanma davasında 'kıyaslama' kararı
        Yargıtay'dan boşanma davasında 'kıyaslama' kararı
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da park ve bahçelerde çalışma yapıldı
        Trabzon'da park ve bahçelerde çalışma yapıldı
        Telefonunu satıp ilk arabasını alan Trabzonlu genç nostaljik araba koleksiy...
        Telefonunu satıp ilk arabasını alan Trabzonlu genç nostaljik araba koleksiy...
        Trabzon'da 25 hektar alanda yetiştirilen fidan ve çiçekler toprakla buluştu...
        Trabzon'da 25 hektar alanda yetiştirilen fidan ve çiçekler toprakla buluştu...
        Trabzon'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
        Trabzon'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
        Trabzon'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Trabzon'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı