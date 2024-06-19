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        Trabzon'da emeklilere belediye sosyal tesisinde indirim uygulanacak

        Trabzon'da emekliler, Büyükşehir Belediyesi EYOF Sosyal Tesisleri'nden yüzde 20 indirimli yararlanabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:09
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        Trabzon'da emeklilere belediye sosyal tesisinde indirim uygulanacak
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        Trabzon'da emekliler, Büyükşehir Belediyesi EYOF Sosyal Tesisleri'nden yüzde 20 indirimli yararlanabilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen "Türkiye Yüzyılı 2024 Emekliler Yılı" çağrısına karşılık emeklilere yönelik çeşitli indirimler uygulanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen çağrıya büyük bir memnuniyetle destek verdiklerini belirtti.

        Genç, emeklilerin hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için çeşitli indirimler ve avantajlar sunduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Su faturalarında yaptığımız yüzde 50'lik indirimin ardından şimdi de EYOF Sosyal Tesisleri'nde yüzde 20'lik indirim kararı aldık. Bu tür adımların emeklilerimiz tarafından takdirle karşılandığını görmek bizleri mutlu ediyor. Amacımız emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal olanaklardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Bundan sonra da emeklilerimize yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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