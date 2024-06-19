Trabzon'da çıkan yangında düğün salonu ve pansiyon zarar gördü

Düğün salonu ve pansiyonun çatısına zarar veren yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Dernekpazarı, Of, Hayrat, Çaykara ve Sürmene belediyelerinin itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü.

Düğün salonunun ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan bir pansiyonun çatısına da sıçradı.

Merkez Mahallesi Dursun Ali Kurt Caddesi'ndeki Erol Kumaş'a ait yaklaşık 500 kişilik düğün salonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde çıkan yangında bir düğün salonu ve pansiyonda hasar oluştu.

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