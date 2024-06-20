Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 15 işçi hastaneye başvurdu
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 15 işçi, taburcu edildi.
Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 15 işçi, taburcu edildi.
Beşikdüzü ilçesindeki Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada dün yemek yiyen işçiler, rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne müracaat eden işçilerden 15'i tedavi altına alındı.
İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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