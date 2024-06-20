Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 15 işçi hastaneye başvurdu

        Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 15 işçi, taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 15 işçi hastaneye başvurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 15 işçi, taburcu edildi.

        Beşikdüzü ilçesindeki Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada dün yemek yiyen işçiler, rahatsızlandı.

        Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne müracaat eden işçilerden 15'i tedavi altına alındı.

        İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da düğün salonu alev alev yandı
        Trabzon'da düğün salonu alev alev yandı
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Trabzon'da çıkan yangında düğün salonu ve pansiyon zarar gördü
        Trabzon'da çıkan yangında düğün salonu ve pansiyon zarar gördü
        Uzungöl bayramda turistlerin gözde mekanları arasında yerini aldı
        Uzungöl bayramda turistlerin gözde mekanları arasında yerini aldı
        Trabzon'da emeklilere belediye sosyal tesisinde indirim uygulanacak
        Trabzon'da emeklilere belediye sosyal tesisinde indirim uygulanacak
        Trabzonlu mimar Türkiye'nin kumaş kültürünü müzede yaşatmayı hedefliyor
        Trabzonlu mimar Türkiye'nin kumaş kültürünü müzede yaşatmayı hedefliyor