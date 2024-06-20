Trabzon'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Trabzon'un Of ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Trabzon'un Of ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kıyıboyu Mahallesi'nde Harun Şengül'ün kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Şengül'ün cenazesi, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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