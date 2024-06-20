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        Trabzon'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde, geri manevra yapan minibüsün çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:38
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        Trabzon'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde, geri manevra yapan minibüsün çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Sancak Mahallesi Hükümet Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde, K.G'nin kullandığı, plakası öğrenilemeyen minibüs, geri manevra yaptığı sırada yolda koşan 10 yaşındaki M.A.K'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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