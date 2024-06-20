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        Sümela Manastırı'nı bayramda 14 bin 627 kişi ziyaret etti

        Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:36
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        Sümela Manastırı'nı bayramda 14 bin 627 kişi ziyaret etti
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        Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

        Altındere Vadisi Milli Parkı sınırları içinde, 300 metre yüksekteki kayalar oyularak inşa edilen manastır, bayram boyunca doğa ve kültür tutkunlarının tercihi oldu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, manastırı arife günü ve bayramda 14 bin 627 kişi ziyaret etti.

        İstanbul'dan gezmeye gelen Murat Aydın, Sümela Manastırı'nı her zaman merak ettiğini söyledi.

        Manastırın, patika yollarıyla da macera dolu bir yer olduğunu belirten Aydın, "Bir de düşündürücü. O zamanın teknolojisiyle yapılan bir yerin, günümüz teknolojiyse tarifinin yapılamaması düşündürücü. Gerçekten akılalmaz bir yer, herkese tavsiye ederim. Birçok yer gezdim ama Sümela'ya ilk kez geldim, gezip görebileceğiniz en iyi yerlerden biri." dedi.

        Eskişehir'den ailesiyle Karadeniz turuna çıktıklarını anlatan Korhan Koptur ise "Sümela Manastırı çok güzel korunmuş. Çok güzel bir ortamı, atmosferi var. Bir daha kesin gelirim. Herkesin gezip görmesi, kaçırmaması gereken bir yer." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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