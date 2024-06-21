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        Trabzon Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenecek Trabzon Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:39
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenecek Trabzon Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak.

        Trabzon'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliği ışığında düzenlenecek konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları gibi etkinliklerin yer alacağı festival, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

        Festival çerçevesinde, 9 gün boyunca 40 noktada 500'den fazla etkinlik organize edilecek.

        Birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak Trabzon Kültür Yolu Festivali, yarın 15 Temmuz Hürriyet Parkı'nda horon gösterileriyle başlayacak.

        Festival süresince Trabzon Fuar Merkezi'ne kurulacak ana sahnede, Semicenk, Resul Dindar, Ferhat Göçer, Sinan Akçıl, Madrigal, Buray, Simge, Haluk Levent ve Ebru Yaşar, Trabzonlularla buluşacak.

        Kentin birçok farklı noktasında kurulacak sahnelerde ise İsmail Türüt, Retrobüs, Elif Avcı ve Erdal Şahin, Yücel Erzan, Umut Mürare, Ender Doğan, Ali Nuri Türkoğlu ve Ferhan Tülman, Murat Gökşen, Tansu Can ve Seyfullah Kartal gibi müzisyenler, sevenleriyle bir araya gelecek.

        Yapay zeka algoritması kullanılarak Atatürk Köşkü'nde sergilenecek "Atatürk Kültür Yolunda" adlı eserde, Atatürk'ün Trabzon'da ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zeka destekli dijital sanatla yeniden hayat bulacak.

        Festival süresince Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, yazar Beyhan Budak, İranlı fotoğraf sanatçısı Seyed Ehsan Mortavazi ile Nihat Hatipoğlu ve Emre Ermiş gibi isimler de söyleşilere katılacak.

        Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkati çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" karakterlerinden oluşan sergisi, Büyükşehir Belediyesi Trabzon Şehir Müzesi Galerisi'nde açılacak.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise Filistin sinemasından örneklerin gösterileceği etkinlik kapsamında, 25 Haziran'da Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni söyleşiye katılacak, aynı yerde 29 Haziran'da ise "İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konseri" adlı program gerçekleştirilecek.

        Festival süresince, Trabzon Botanik Parkı, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek atölyelerde, geleneksel el sanatları çalışmaları sergilenerek farkındalık oluşturulacak. Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne kurulacak "Çocuk Köyü" ile de çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları yapılacak.

        Gastronomik zenginliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıkan Trabzon'da, "Festival Lezzet Durağı" olarak belirlenen 14 noktada yerli ve yabancı ziyaretçiler, asırlara dayanan lezzetleri keşfetme imkanı bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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