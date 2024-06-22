Trabzon'da dekoratif eşya üreten engelli girişimci işini devlet desteğiyle büyüttü

ENES SANSAR - Trabzon'da yaşayan engelli girişimci İslam Gökhan Çolak, tasarım ve üretimini yaparak e-ticaret yoluyla birçok şehre gönderdiği dekoratif eşyaları ihraç etmeyi amaçlıyor.

Bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle yüzde 40 işitme engeli bulunan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Çolak, 3 yıl önce Of ilçesindeki aile apartmanının alt katındaki depoyu imalathaneye dönüştürdü.

Duvar saati, tablo ve kutunun da aralarında bulunduğu çok sayıda dekoratif eşya üreten Çolak, aynı yıl içinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) müracaat etti.

Genellikle sipariş üzerine üretim yaptığını ifade eden Çolak, "Ürünlerimi internet üzerinden satışa sunuyorum, e-ticaret yoluyla yapılıyor bu işler. Ürünleri siteme yükleyip, oluşturulan siparişlere göre üretiyorum ve kargoyla müşteriye ulaştırıyorum. Müşteriler e-ticaretin yanı sıra gelip buradan toplu şekilde alışveriş yapabiliyorlar." dedi.

Üretimin önemine işaret eden Çolak, şunları kaydetti:

"Ben çabaladım, onlar da çabalasın yapsın. Şu an bir ablamız var yanımda, onunla birlikte işleri düzenli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Hedefim ilk önce Türkiye'de daha çok satış yapmak, düzenli şekilde müşterilere siparişlerini ulaştırmak, sonra da yurt dışına açılmak."

Çolak, üretim aşamasında ağabeyinden destek aldığını, ayrıca bir kişiyi istihdam ettiğini sözlerine ekledi.