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        Trabzon'da Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde reklam afişinde yer alan Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:40
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        Trabzon'da Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
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        Trabzon'un Of ilçesinde reklam afişinde yer alan Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        İlçedeki reklam panosuna, bölgesel yayın yapan gazetenin afişi asıldı.

        Afişin bir bölümünde yer alan Atatürk fotoğrafına, dün kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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