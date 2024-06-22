Trabzon'da Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Trabzon'un Of ilçesinde reklam afişinde yer alan Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde reklam afişinde yer alan Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
İlçedeki reklam panosuna, bölgesel yayın yapan gazetenin afişi asıldı.
Afişin bir bölümünde yer alan Atatürk fotoğrafına, dün kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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