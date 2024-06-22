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        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:09
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        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Pazarkapı Mahallesi'nde iş yeri bulunan M.K. ile S.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, tabancayla ateş ederek M.K'yi bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

        Polis, S.B'yi Moloz mevkisindeki dolmuş durağında yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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