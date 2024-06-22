Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Pazarkapı Mahallesi'nde iş yeri bulunan M.K. ile S.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

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