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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivallerinin artık bir marka haline geldiğini belirterek, "Sadece vatandaşlarımızın değil, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin, turistlerin de ilgisini çekiyor. Biz bunları geliştirerek, daha da büyüterek dünyada bir marka haline getirerek devam ettireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:26
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivallerinin artık bir marka haline geldiğini belirterek, "Sadece vatandaşlarımızın değil, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin, turistlerin de ilgisini çekiyor. Biz bunları geliştirerek, daha da büyüterek dünyada bir marka haline getirerek devam ettireceğiz." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda horon gösterileriyle başladı.

        Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Trabzon'da 40 noktada 500'den fazla etkinlik düzenleneceğini söyledi.

        Festival çerçevesinde binden fazla sanatçının katılımıyla programlar gerçekleştirileceğini ifade eden Alpaslan, Trabzonlular başta olmak üzere bölge insanına kültür, sanat şöleni sunulacağını vurguladı.

        Alpaslan, 9 gün boyunca kültür ve sanatın her alanında etkinlikler gerçekleştirileceğinin altını çizerek, "Kültür Yolu Festivalleri artık bir marka haline geldi. Sadece vatandaşlarımızın değil, Türkiyeye gelen ziyaretçilerin, turistlerin de ilgisini çekiyor. Biz bunları geliştirerek, daha da büyüterek dünyada bir marka haline getirerek devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Trabzon'un turizm şehri olduğuna işaret eden Alpaslan, "Trabzon'umuzun kültür, sanat etkinlikleriyle buluşması, turizminin gelişmesi, Trabzon'un daha iyi tanıtılması açısından son derece önemli. Trabzon'umuza, ülkemize hayırlı olsun. Festivalimiz inşallah bir kültür, sanat şöleni şeklinde geçecek." ifadelerini kullandı.

        Alpaslan, festivallerde Filistin'de yaşananların da yansıtılacağı çalışmalar yapıldığına değinerek, şunları kaydetti:

        "Kültür sanatla uğraştığınız zaman, son yıllarda insanların yaşadığı, maruz kaldığı zulümlerden de bigane kalınamaz. Aylardır Filistin'de büyük bir vahşet, dram yaşanmaktadır. Orada maalesef savunmasız insanlar, çocuklar, kadınlar büyük bir zulme uğramakta, sebepsiz yere öldürülmektedir. Bu yaşananların festivalde sanat yoluyla tüm dünyaya ve ülkemizdeki insanlara gösterilmesi de önemli. Bu çerçevede de hemen her festivalimizde Filistin'de yaşanan kıyımı, soykırımı insanların görmesini de sağlayacak etkinlikler düzenlemekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye tüm imkanlarıyla, tüm güçleriyle bu kanın, vahşetin, savaşın durdurulması için mücadele etmektedir. Tüm festivallerimizde Filistin ile ilgili sergiler, etkinlik ve faaliyetler sergilenmeye devam edilecek."

        Vali Aziz Yıldırım da kültürün bir milletin yüzyıllar boyunca oluşturduğu değerler olduğunun altını çizerek, "Bunların bazıları tamamen sahne oyunlarına dayanır, bazıları sadece anlatımlardır. Ama gastronomi, kıyafet, oyunlar bunların hepsi kültürün birer parçasıdır. İnşallah 9 gün süreyle Trabzon'umuz kültüre doyacak." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Kültür Yolu Festivali'nin Trabzon'da yapılmasını kültür ve sanat adına çok olumlu bulduğunu belirterek, "Festivalin, sadece bir müzikal gösteri şeklinde değil, kültürün, sanatın bütün disiplinlerinin yaşandığı festival havasında geçmesi bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

        Protokol üyeleri daha sonra, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki Seyed Ehsan Mortazavi'nin "Yaşam-Life" ile İlhami Atalay'ın "Zirvedeki Renkler", Şehir Müzesi'ndeki Filistinli karikatürist Naci El-Ali'nin "Hanzala", Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki "Besmele-i Şerif" ile Kızlar Manastırı'ndaki "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Trabzon" ve "Sureti-Selatin Osmanlı Padişahları" adlı sergileri gezdiler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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