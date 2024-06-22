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        Trabzon'da çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan işçi öldü

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:41
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        Trabzon'da çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan işçi öldü
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Yeşilalan Mahallesi'nde İ.S.Y'nin kullandığı 61 FH 748 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yaptığı sırada 40 yaşındaki Celil Sarıoğlu'na çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çöp kamyonu ile direk arasında sıkışarak ağır yaralanan Sarıoğlu, Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sarıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Sürücünün ifadesinin alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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