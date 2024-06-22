Trabzon'da çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan işçi öldü
Trabzon'un Çaykara ilçesinde çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yeşilalan Mahallesi'nde İ.S.Y'nin kullandığı 61 FH 748 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yaptığı sırada 40 yaşındaki Celil Sarıoğlu'na çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çöp kamyonu ile direk arasında sıkışarak ağır yaralanan Sarıoğlu, Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sarıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücünün ifadesinin alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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