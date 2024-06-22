Trabzon Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Atatürk Köşkü'nün bahçesinde Atatürk'ün Türkiye'de ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zeka destekli dijital sanatla gösterime sunuldu. Bakanlık arşivinden elde edilen fotoğraf ve videolar sayesinde Atatürk portreleri oluşturularak Büyük Önder'in anıları bugüne uyarlandı.

Giresun'dan gelen ziyaretçi Serpil Korkmaz, AA muhabirine, Atatürk Köşkü'ne daha önce de geldiğini, çocukları büyüdükçe onlara da burayı göstermek istediğini söyledi.

Korkmaz, festivali takip ettiklerini dile getirerek "Aslında Trabzon'a Kültür Yolu Festivali için geldik. Birçok yerde de Kültür Yolu Festivali olduğunu biliyoruz. Sinevizyon gösterisinin olduğunu bilmiyorduk, bizim için sürpriz oldu. Çok da güzel oldu. Çocuklarımızın yanına gidip fotoğraf çektirmesi bile kıymetli bir anı oldu. Çocuklarımızın ilgi göstermesi de bizi anne baba olarak mutlu etti. Atatürk'ün yanına koşmaları, fotoğraf çektirmek istemeleri çok güzeldi." dedi.

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen bir diğer etkinlikte de çocuklar kurulan stantlarda el becerilerini geliştirecek atölye çalışmaları yapıp çeşitli oyunlar oynadı.