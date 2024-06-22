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        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 22:54 Güncelleme: 22.06.2024 - 22:54
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        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Alışveriş merkezindeki bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler açtı. Burada kurulan ekrana, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü anlatan görseller yansıtıldı.

        Grup adına açıklama yapan Hacer Akbulut, Gazze'de savaş suçları işlendiğini dile getirerek, "Ne yazık ki bu suçları işliyorlar çünkü bu bir savaş değil, apaçık bir soykırım. Sessiz kalarak bu zulmü onaylamamız mümkün değil. Sessiz kalarak bu savaş suçuna, bu katliama ortak olmamız mümkün değil. İzlediğiniz görüntüler bir film sahnesinden alınmış değil, yapay zekayla da oluşturulmadı. Tüm bu gördükleriniz Gazze'nin ta kendisi, gerçeğin ta kendisi." ifadelerini kullandı.

        Akbulut, Gazze için yapılacaklardan birinin belki de en önemlisinin boykot olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

        "İsrail'e alenen destek veren her türlü firmayı boykot ettik. Bu markalardan bir sakız dahi satın almadık, almayacağız. Perdede görmüş olduğunuz tüm markalar ya doğrudan İsrail'e ait yahut alenen kendilerine sponsorluk eden firmalardır."

        Herkesi duyarlı olmaya çağıran Akbulut, "Artık Gazze kocaman bir bebek mezarı. Lütfen, geç olmadan, sıra bizim çocuklarımıza gelmeden ses verin, destek verin. Gelin katilin can damarlarını birlikte kurutalım. Biz bir vakıf ya da dernek değiliz. Buraya sizden bir şey istemeye de gelmedik. Para, bağış ya da hizmet istemiyoruz. Sadece düşmanı, zalimi, tehlikeyi size duyuruyoruz." dedi.

        Açıklamanın ardından gruptakiler bir müddet bekledikten sonra buradan ayrıldı.

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