Şarkıcı Semicenk "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi
Ünlü şarkıcı Semicenk, Trabzon'da sahne aldı.
Ünlü şarkıcı Semicenk, Trabzon'da sahne aldı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Semicenk, "Düşer Aklıma", "Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın ", "Canın Sağ Olsun" gibi şarkılarını seslendirdi.
Şarkıcının hayranları, şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.
Festival konser, söyleşi, sergi vs. gibi çeşitli etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edecek.
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