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        Şarkıcı Semicenk "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi

        Ünlü şarkıcı Semicenk, Trabzon'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:02 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:09
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        Şarkıcı Semicenk "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi
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        Ünlü şarkıcı Semicenk, Trabzon'da sahne aldı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Semicenk, "Düşer Aklıma", "Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın ", "Canın Sağ Olsun" gibi şarkılarını seslendirdi.

        Şarkıcının hayranları, şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

        Festival konser, söyleşi, sergi vs. gibi çeşitli etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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