Trabzon'da Çayırbağı Pazaryeri Projesi'nde sona yaklaşıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Düzköy ilçesinde yürütülen Çayırbağı Pazaryeri Projesi'nde sona gelindiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çayırbağı Mahallesi'nde yapımı devam eden Çayırbağı Pazaryeri ve Otopark Projesi tamamlanarak hizmete girdiğinde önemli bir sorunun çözülmüş olacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelere eşit hizmet götürme yönünde kararlılıkları olduğunu ifade etti.