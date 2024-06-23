Trabzon'da Çayırbağı Pazaryeri Projesi'nde sona yaklaşıldı
Trabzon Büyükşehir Belediyesince Düzköy ilçesinde yürütülen Çayırbağı Pazaryeri Projesi'nde sona gelindiği bildirildi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesince Düzköy ilçesinde yürütülen Çayırbağı Pazaryeri Projesi'nde sona gelindiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çayırbağı Mahallesi'nde yapımı devam eden Çayırbağı Pazaryeri ve Otopark Projesi tamamlanarak hizmete girdiğinde önemli bir sorunun çözülmüş olacağı belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelere eşit hizmet götürme yönünde kararlılıkları olduğunu ifade etti.
İlçelerdeki eksikleri tespit ederek çalışma yürüttüklerini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:
"İlçe belediye başkanlarımızla ve muhtarlarımızla her zaman istişare halindeyiz. Vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında el birliğiyle çalışıyoruz. Bizim için öncelik, vatandaşlarımızın sorunu çözülmüş mü, çözülmemiş mi, budur. 18 ilçemizde sorunsuz, iyi bir hizmet dönemi olması için büyük gayret gösteriyoruz. Şehrimizin merkezinden, en ücra köşesine kadar her noktaya dokunacağız ve bu konuda da kararlıyız. İlçe belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, ekiplerimiz ve bütün paydaşlarımızla iş birliği halinde olmaya devam edeceğiz. Projenin şimdiden kıymetli vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."
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