İngiltere'den tedavi için Trabzon'a gelen hastanın akciğerindeki kitle başarıyla alındı

İngiltere'de yaşayan Kasım Gülbudak, Trabzon'da gerçekleştirilen başarılı operasyonla akciğerindeki kitleden kurtuldu.

Yaşamını ailesiyle İngiltere'de sürdüren, yılın bir bölümünü Türkiye'deki çocuklarının yanında geçiren 75 yaşındaki Gülbudak, Hatay'daki oğlunun evindeyken 6 Şubat 2023 depremine yakalandı.

Deprem sonrası İngiltere'ye dönen Gülbudak'ın akciğerinde uzun süredir çektiği ağrılar nedeniyle gittiği hastanede kitle tespit edildi.

Ameliyatına karar verilen Gülbudak, tedavi için kızının yaşadığı Trabzon'u tercih etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne gelen Gülbudak, Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 4 saatlik operasyonla akciğerindeki kitleden kurtuldu.

Gülbudak, 11 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. - "Bizler, sağlıkta şu anda dünyada lider ülke konumundayız" KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, operasyon esnasında ve sonrasında olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi. Türkiye'nin sağlık turizminde çok önemli bir noktada olduğuna dikkati çeken Tekinbaş, "Türkiye'miz sağlık açısından kalkınmış ülkelerin asla gerisinde değil. Hatta onlardan daha ileri iş ve işlemler yapıyor. Artı bu iş ve işlemleri çok daha az maliyetle hatta maliyetsiz şekilde başarıyla yapabiliyoruz." diye konuştu.

Tekinbaş, Türkiye'nin sağlıkta geldiği nokta dolayısıyla uluslararası sağlık turizminde de her geçen ay ve yıl ivmesinin arttığını vurgulayarak, "Hastanemizde uluslararası sağlık turizmi yapıyor ve ciddi manada hasta kabul ediyoruz yani vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımıza, sağlık personelimize, hekimlerimize güvensin. Bizler, sağlıkta şu anda dünyada lider ülke konumundayız." dedi. - "İyi ki Türkiye'ye geldik, Türkiye'yi tercih ettik" Hastanın eşi Gülistan Gülbudak da eşinin ameliyatını İngiltere'de yaptırmaya korktukları için Trabzon'u tercih ettiklerini belirterek, "İyi ki Türkiye'ye geldik, Türkiye'yi tercih ettik. Çok da memnun kaldık. Allah ilgilenen herkesten razı olsun." diye konuştu.