Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 oyuncuyu KAP'a bildirdi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'da yer alan açıklamada, Hull City'nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.

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