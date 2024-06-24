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        Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 oyuncuyu KAP'a bildirdi

        Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:30
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        Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 oyuncuyu KAP'a bildirdi
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        Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'da yer alan açıklamada, Hull City'nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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