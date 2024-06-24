Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Pas ve 5'e 2 ile devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde koşu, dinamik ısınma ve core çalışması gerçekleştirildi.

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