Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından bir kilometre koşu test çalışması gerçekleştirdi.

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