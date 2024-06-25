Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da yüksek rakımlı yerlerde karla mücadeleye devam edildi

        Trabzon'da yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürdürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:04 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da yüksek rakımlı yerlerde karla mücadeleye devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürdürüldü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara ilçesinin Demirkapı Mahallesi Bayburt bağlantı yolunda karla mücadele çalışmalarına devam etti.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

        Mayıs ve haziranın yaylalara göç mevsimi olması dolayısıyla önem arz ettiğini vurgulayan Genç, rahat ulaşım sağlanması için ekiplerin seferber olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezince ücretsiz yaz okulu açılacak
        Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezince ücretsiz yaz okulu açılacak
        Trabzonspor'dan, Trezeguet'e gelen milli takım davetine ilişkin açıklama:
        Trabzonspor'dan, Trezeguet'e gelen milli takım davetine ilişkin açıklama:
        Trabzonspor, Rumen forvet Draguş'u renklerine bağladı
        Trabzonspor, Rumen forvet Draguş'u renklerine bağladı
        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı
        Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları