Trabzonspor, Hırvat futbolcu Borna Barisic'i kadrosuna kattı
Trabzonspor Kulübü, 31 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor Kulübü, 31 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 330 bin avro imza ücreti ödeneceği kaydedildi.
Futbolcunun bir yıllık opsiyonu hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Futbolcunun, 2025-2026 futbol sezonunda kulübümüzün Süper Lig maçlarının yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026-2027 futbol sezonunda 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 330 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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