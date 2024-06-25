Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Hırvat futbolcu Borna Barisic'i kadrosuna kattı

        Trabzonspor Kulübü, 31 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:48 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Hırvat futbolcu Borna Barisic'i kadrosuna kattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, 31 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 330 bin avro imza ücreti ödeneceği kaydedildi.

        Futbolcunun bir yıllık opsiyonu hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Futbolcunun, 2025-2026 futbol sezonunda kulübümüzün Süper Lig maçlarının yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026-2027 futbol sezonunda 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 330 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
        Rafa Silva, Beşiktaş'ta!
        Rafa Silva, Beşiktaş'ta!
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
        Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        "Dostların arasında"
        "Dostların arasında"
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Trabzon'da yüksek rakımlı yerlerde karla mücadeleye devam edildi
        Trabzon'da yüksek rakımlı yerlerde karla mücadeleye devam edildi
        Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezince ücretsiz yaz okulu açılacak
        Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezince ücretsiz yaz okulu açılacak
        Trabzonspor'dan, Trezeguet'e gelen milli takım davetine ilişkin açıklama:
        Trabzonspor'dan, Trezeguet'e gelen milli takım davetine ilişkin açıklama:
        Trabzonspor, Rumen forvet Draguş'u renklerine bağladı
        Trabzonspor, Rumen forvet Draguş'u renklerine bağladı
        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı
        Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı