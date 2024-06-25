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        Trabzon'da ekonomi ve hukuk buluşması düzenlendi

        Trabzon'da Daha İyi Yargı Derneği ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:45 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:45
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        Trabzon'da ekonomi ve hukuk buluşması düzenlendi
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        Trabzon'da Daha İyi Yargı Derneği ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle "Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        Kentteki bir otelde "Sürdürülebilir Büyüme İçin Daha İyi Yargı" başlığıyla düzenlenen toplantıda konuşan Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, hukuk ve ekonominin birbirini derinden etkileyen dinamik ilişkiler içinde olduğunu söyledi.

        Ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi, piyasaların işleyişi ve rekabet hukuku gibi konuların, hukukun ekonomi üzerindeki doğrudan etkilerini gösterdiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

        "Ayrıca ekonomik politikalar ve yatırım ortamı da hukuki çerçeveler ve düzenlemeler tarafından şekillendirilmektedir. Günümüzde hukuk ve ekonomi arasındaki ilişkinin karmaşıklığı, birçok güncel sorunu da beraberinde getirmektedir. Örneğin dijital ekonominin yükselişi ile veri gizliliği ve fikri mülkiyet hakları gibi konular, hukukçuları ve ekonomistleri yeni düzenlemeler ve çözümler aramaya yönlendirmektedir. Hakeza küresel ticaretteki değişimler, uluslararası hukukun uygulanabilirliği ve serbest ticaret anlaşmalarının ekonomik uyum üzerindeki etkileri de tartışma konusu olmaktadır."

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de yatırımcıların bir ülkenin hukuk sistemine bakarak ilerlediğini ifade ederek, "Ne kadar yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelirse Türkiye o kadar ileri gider. Önlerine set oluşturmayacağız, onlara destek vereceğiz. Yabancı yatırımcıyı çekmek için hukuksal altyapıyı yapacağız, onu buraya çekeceğiz. Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var, bunu değerlendireceğiz." diye konuştu.

        TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay, "Makro istikrar", "Gelir dağılımı","Kalkınma" gibi konularda sunum yaparken, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün de ekonomik istikrar için daha iyi yargının gereğini anlattı.

        Program, konuşmaların ardından Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz moderatörlüğünde soru cevap kısmıyla devam etti.

        Programa, Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Samet Aktaş, Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Tayfun Denizer, Trabzon Sanayi ve Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Aziz Baş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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