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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:25
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

        Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden idman, geniş alanda oyunla tamamlandı.

        Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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