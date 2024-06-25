Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden idman, geniş alanda oyunla tamamlandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

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