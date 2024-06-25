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        Trabzonspor, yeni transferleri Barisic ve Lundstram için imza töreni düzenledi

        Trabzonspor Kulübü, renklerine kattığı Borna Barisic ve John David Lundstram için imza töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:20 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:20
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        Trabzonspor, yeni transferleri Barisic ve Lundstram için imza töreni düzenledi
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        Trabzonspor Kulübü, renklerine kattığı Borna Barisic ve John David Lundstram için imza töreni düzenledi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Borna Barisic ve 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram ile sözleşme imzalandı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Borna Barisic için gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli, "2024-2025 sezonunun ilk transferi olan Borna Barisic'in Trabzonspor ailesine hayırlı olacağına inanıyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Barisic ise Trabzonspor'da forma giyeceği için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Öncelikle taraftarlarımıza, bütün kulüp çalışanlarına, bu transferde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim, böylesine büyük bir kulüpte, Trabzonspor gibi her zaman en üst sıraları hedefleyen, her zaman en üstte olmaya çalışan bir kulüpte olduğum için çok mutlu ve çok motive durumdayım."

        John David Lundstram için düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk, "Tarihi başarılarla müzesi tertemiz şampiyonluklar ve hak edilmiş kupalarla dolu Trabzonspor'umuzun, 2024-2025 sezonu için planlı bir şekilde kadrosunu oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Lundstram da kulübün tarihini, yakın geçmişini ve hedeflerini bildiğini belirterek, bu hedeflerin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

        Her zaman yarışan bir kulüpte olmak istediğine dikkati çeken Lundstram, "Bu mücadeleye katkı verebilmek için buradayım." ifadesini kullandı.

        Açıklamada, Borna Barisic'in 3, John David Lundstram'ın 5 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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