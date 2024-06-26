Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından bir kilometre koşu test çalışması gerçekleştirdi.
İdmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacakları günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
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