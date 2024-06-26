Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:39 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından bir kilometre koşu test çalışması gerçekleştirdi.

        İdmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacakları günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da yeni transferler Barisic ve Lundstram antrenmana çıktı
        Trabzonspor'da yeni transferler Barisic ve Lundstram antrenmana çıktı
        Şarkıcı Sinan Akçıl "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahneye çıktı
        Şarkıcı Sinan Akçıl "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahneye çıktı
        Trabzonspor, yeni transferleri Barisic ve Lundstram için imza töreni düzenl...
        Trabzonspor, yeni transferleri Barisic ve Lundstram için imza töreni düzenl...
        Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni, Trabzon'da sinemaseverlerle bir ar...
        Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni, Trabzon'da sinemaseverlerle bir ar...
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Barisic ve Lundstram ile sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, Barisic ve Lundstram ile sözleşme imzaladı