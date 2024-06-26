Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu

Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen şiddetli yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.

Kentin en hareketli noktalarından Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi ile bazı ara yollarda biriken sular, zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı.

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