Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.
Kentin en hareketli noktalarından Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddesi ile bazı ara yollarda biriken sular, zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan yerlerde suyun tahliyesi için çalışması başlattı.
Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen şiddetli yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.
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