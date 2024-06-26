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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:28
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Can Aydın, dünyanın gözü önünde bir halkın, kültürün ve geleceğin yok edildiğini belirterek, "Her bombanın ardından yükselen toz bulutları sadece binaları değil, insanlığın vicdanını da kaplıyor. Sessizlik, bu acımasızlığın en büyük ortağı haline geliyor. Bizler bu sessizliği bozmaya, acıları duyurmaya geldik." dedi.

        İl Müftüsü Selami Aydın'ın da bulunduğu grup, duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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