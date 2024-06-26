Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Reaksiyon çalışması ve 5'e 2 ile devam eden idmanın ikinci bölümü, geniş alanda oyunla sona erdi.
Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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