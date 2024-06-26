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        Müzik grubu Madrigal "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi

        Müzik grubu Madrigal, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında Trabzon'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:44 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:49
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        Müzik grubu Madrigal "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde konser verdi
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        Müzik grubu Madrigal, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında Trabzon'da konser verdi.

        Alternatif rock grubu konserde, "Dip", "Neden Diye Sorma", "Sen ya da Hiç" ve "Seni Dert Etmeler" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere, yoğun ilgi gösteren grubun hayranları, şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

        Trabzon Kültür Yolu Festivali konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle 30 Haziran'a kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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