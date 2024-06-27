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        Trabzon'da milli maç heyecanı dev ekrandan takip edildi

        Trabzon'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son müsabakasında Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:53 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:53
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        Trabzon'da milli maç heyecanı dev ekrandan takip edildi
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        Trabzon'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son müsabakasında Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Karşılaşmanın ardından taraftarlar, alanda kolbastı ve horon oynayarak son 16 turuna kalmanın sevincini doyasıya yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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