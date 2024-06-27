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        Trabzon'dan ABD'ye 5 ayda 21,5 milyon dolarlık ihracat

        Trabzon'dan Ocak-Mayıs 2024'te ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 21 milyon 536 bin 18 dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:20
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        Trabzon'dan ABD'ye 5 ayda 21,5 milyon dolarlık ihracat
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        Trabzon'dan Ocak-Mayıs 2024'te ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 21 milyon 536 bin 18 dolar oldu.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yazılı açıklamasında, ABD'nin Trabzon'dan yapılan ihracatta önemli bir pazar konumuna yükseldiğini belirtti.

        Savunma sanayi, fındık ve su ürünlerinin en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler olduğunu aktaran Kalyoncu, "2024 yılının ilk 5 ayında Trabzon'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat 21 milyon 536 bin 18 dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı. Trabzon'dan ABD'ye 16 sektörden yapılan ihracatta en büyük artış dondurulmuş Türk somonunda yaşandı." ifadelerini kullandı.

        Kalyoncu, ilerleyen dönemde ABD pazarına çok daha fazla önem vereceklerine dikkati çekerek, fuarlara katılıp Doğu Karadeniz ürünlerinin tanıtımını yapacaklarını vurguladı.

        Trabzon ve bölge illerinin ihracatının artırılabilmesi için lojistik ve maliyetlerin önemli olduğunu ifade eden Kalyoncu, bunun için bir an önce Trabzon Havalimanında kurulacak kargo gümrükleme departmanının, ihracata çok önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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