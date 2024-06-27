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        Trabzon'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:06
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        Trabzon'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Of-Çaykara yolu Dernekpazarı ilçesi mevkisindeki tünelde dün akşam saatlerinde, plakaları öğrenilemeyen Ü.M. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen H.K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        Sürücü Ü.M. kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki H.Y. ile diğer otomobildeki yabancı uyruklu H.K, N.M.H, M.A. ve R.M.R. yaralandı.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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