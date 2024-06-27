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        Trabzonspor, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

        Trabzonspor Kulübü, Hull City'den Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:02
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        Trabzonspor, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı
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        Trabzonspor Kulübü, Hull City'den Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcunun kesin transferi konusunda anlaşma sağlanan Hull City'e sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avronun üç taksit halinde ödeneceği belirtildi.

        Açıklamada, opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı vurgulanarak, "Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2024-2025 futbol sezonunda 46 milyon 37 bin 500, 2025-2026 futbol sezonunda 51 milyon 75 bin, 2026-2027 futbol sezonunda 56 milyon 112 bin 500 lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027-2028 futbol sezonunda 61 milyon 150 bin lira garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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