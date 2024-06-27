Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından core ve aktivasyon çalışması yapıldı.
Kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, sürat çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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