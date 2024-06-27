Oğlunun verdiği böbreğin nakledildiği Trabzonlu baba, hayata tutunamadı

Hastanede tedavisi süren Emir Barutçu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Sorunsuz geçen ameliyatın ardından baba Barutçu, yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı. Barutçu, burada aynı gün kalp krizi nedeniyle yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babasına böbrek vermek isteyen Barutçu'nun yapılan tetkiklerinde dokularının uyumlu olduğu belirlendi.

Organ nakli olması gerektiği bildirilen Barutçu, oğlu Emir Barutçu (28) ile İstanbul'da özel bir hastaneye gitti.

Akçaabat ilçesinin Erikli Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Naci Barutçu'nun, aşırı zayıflama şikayetiyle gittiği hastanede iki böbreğinin de büyük oranda çalışmadığı tespit edildi.

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