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        Oğlunun verdiği böbreğin nakledildiği Trabzonlu baba, hayata tutunamadı

        İstanbul'da yapılan operasyonla oğlunun verdiği böbreğin nakledildiği baba, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:49
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        Oğlunun verdiği böbreğin nakledildiği Trabzonlu baba, hayata tutunamadı
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        İstanbul'da yapılan operasyonla oğlunun verdiği böbreğin nakledildiği baba, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Akçaabat ilçesinin Erikli Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Naci Barutçu'nun, aşırı zayıflama şikayetiyle gittiği hastanede iki böbreğinin de büyük oranda çalışmadığı tespit edildi.

        Organ nakli olması gerektiği bildirilen Barutçu, oğlu Emir Barutçu (28) ile İstanbul'da özel bir hastaneye gitti.

        Babasına böbrek vermek isteyen Barutçu'nun yapılan tetkiklerinde dokularının uyumlu olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine dün gerçekleştirilen operasyonla Emir Barutçu'dan alınan böbrek, Naci Barutçu'ya nakledildi.

        Sorunsuz geçen ameliyatın ardından baba Barutçu, yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı. Barutçu, burada aynı gün kalp krizi nedeniyle yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hastanede tedavisi süren Emir Barutçu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

        Barutçu'nun cenazesinin yarın, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Erikli Mahallesi'nde toprağa verilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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